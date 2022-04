Am Donnerstagnachmittag (7. April) nahmen sich Polizisten eines jungen Ladendiebes an, der zusammen mit einem Kumpel in einem Supermarkt in der Nordpassage (City Center) in Eisenhüttenstadt aufgeflogen war. Bei dem 14-Jährigen fand sich überdies noch ein Cliptütchen mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln.