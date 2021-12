Die Diebstahl von Katalysatoren ist in diesem Jahr schon mehrfach in Eisenhüttenstadt aufgetreten und hat an den betroffenen Fahrzeugen erheblichen Sachschaden verursacht. Insofern war die Nachricht erfreulich, dass die Polizei am Dienstag in Eisenhüttenstadt einen 32-Jährigen auf frischer Tat er...