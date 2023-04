Für vier Tage wird der Inselvorplatz zur Festmeile. Mit zahlreichen Attraktionen findet der Lausitzer Jahrmarkt ab 20. April wieder in Eisenhüttenstadt statt. Wer sich einen Adrenalin-Kick gönnen will und keine Angst vor hohen Geschwindigkeiten und Fliehkräften hat, der kommt auf seine Kosten.

50 Attraktionen von insgesamt zwölf Schaustellern sind auf dem Gelände zu finden, sagt John Probst, einer der Schausteller. Darunter sind sechs Fahrgeschäfte. „Als Neuheit haben wir erstmals die Turbine dabei, das schnellste Karussell weltweit. Das war noch nie in Eisenhüttenstadt“, erklärt John Probst. Es werden kurzzeitig Kräfte erreicht, die das fünffache des eigenen Körpergewichtes entsprechen.

Auch ein Breack dance darf nicht fehlen oder, auch immer beliebt, ein Scheibenwischer und der Gaudischunkler. Für Kinder gibt es langsamere Karussell und für die Familie ein Riesenrad. Mehrere Stände bieten Essen und Trinken an, vom Cocktail über Langos bis – auch erstmal in Eisenhüttenstadt – zu Burger-Spezialitäten.

Der Jahrmarkt vom 20. bis 24. April öffnet täglich jeweils ab 14 Uhr. Am ersten Tag (20. April) ist Familientag mit stark ermäßigten Preisen an allen Geschäften. Am Freitag, ab 21 Uhr, ist ein Höhenfeuerwerk zu erleben. John Probst betont, dass die Preise, trotz erheblicher Kostensteigerungen gleich geblieben sind.