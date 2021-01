In Müllrose kann in der letzten Januarwoche wieder Blut gespendet werden. Das mobile Team des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost kommt am Freitag, dem 29. Januar, in den Erholungsort. Wegen der geltenden Eindämmungsverordnung findet die Blutspende aber nicht am seit Jahren gewohnten Ort im Praxislernzentrum der Grund- und Oberschule statt.

Blutspenden nur mit Termin

Neuer Ort ist der Jugend- und Freizeittreff „Cubi“ in Müllrose, Zum Neuner 10. Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr werden dort Blutspenden abgenommen. Eine vorherige Terminvereinbarung über die Internetseite des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost ist zwingend notwendig.

Termine gibt es über die Internetseite www.blutspende-nordost.de. Direktlink zu den Terminen: bit.ly/38Zms76