Gregor Goldenbogen mag am Sonnabendnachmittag seinen Augen nicht trauen: Im Bereich des Freibades am Großen Müllroser See tummeln sich Kinder auf dem dünnen Eis. Die Eltern stehen am Strand, schauen zu. Der Leiter der DRK-Wasserwacht Müllrose spricht die Eltern an, diskutiert mit ihnen über die...