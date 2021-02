Sie fühle sich in ihre Kindheit zurückversetzt, direkt nach dem Krieg, sagt die 86-jährige Frau aus Eisenhüttenstadt. Auch damals habe es keine Ärzte gegeben. „Ich komme mir vor, wie mit Füßen getreten“, erzählt sie. Neulich sei sie mit einer Freundin, ein Jahr älter als sie, unterwegs gewesen auf der Suche nach einem Hausarzt, der sie als Patientinnen übernimmt, weil ihre bisherige Ärztin in den Ruhestand geht und sie Rezepte für ihre Medikamente benötigt. Doch überall gebe es Absagen.

Liste mit Telefon-Nummern

Medizinische Versorgung Herzkranke 82-Jährige sucht verzweifelt Hausarzt in Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt 2008 sei es ihr schon mal ähnlich ergangen. Da habe sie sogar die Ministerin angeschrieben. „Das ist jahrelang bekannt, aber es wurde nichts gemacht“, ärgert sie sich. Die einzige Hilfe, die sie bei ihrer Suche erfährt, ist eine Liste der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) mit Telefon-Nummern von Ärzten.

Nachdem im Mai eine weitere Ärztin in Eisenhüttenstadt aufhört, ist es für die Patienten unmöglich einen neuen Hausarzt in Eisenhüttenstadt zu finden. Überall sei zu hören, dass keine neuen Patienten aufgenommen werden. Die Ärzte, die noch praktizieren, sind überlastet. Nachfolger kommen nicht nach Eisenhüttenstadt. Doch woran liegt es, dass keine neuen Ärzte kommen? Liegt es am Geld? Liegt es an den Rahmenbedingungen? Liegt es an der Stadt?

Online-Befragung des MVZ

Das Medizinische Versorgungszentrum, eine Tochtergesellschaft des städtischen Krankenhauses hat in der vergangenen Woche eine neue Initiative gestartet, um zu werben, dass Ärzte nach Eisenhüttenstadt kommen. Mit dem Städtischen Krankenhaus wirbt das MVZ um Ärztinnen und Ärzte für die Stadt.

„Eine Online-Befragung ist der Kern dieser Kampagne. Hier können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genau auf ihr Fachgebiet bezogen sich vorstellen und werden dann durch gezielte Fragen und den Antworten dazu mit Angeboten aus Eisenhüttenstadt direkt bedient und versorgt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Fachgebiete, die zur Auswahl stehen, sind Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Gefragt wird zum Beispiel, ob man Hausbesuche machen will oder nicht, ob man Voll- oder Teilzeit arbeiten will. Der Effekt: Die Nachfrage mittels dieser Online-Recherche kann genau die richtigen Ärztinnen und Ärzte schnell und gezielt herausfiltern.

Förderprogramm für Studenten

Schon länger gibt es ein Förderprogramm der kassenärztlichen Vereinigung. Der Mittelbereich Eisenhüttenstadt ist im hausärztlichen Bereich, im kinderärztlichen sowie im augenärztlichen als Förderregion ausgewiesen. In Förderregionen werden Niederlassungen, Praxisübernahmen, Gründungen von Zweigpraxen und Anstellungen finanziell mit bis zu 55.000 Euro gefördert.

Da es das Problem der ärztlichen Versorgung nicht nur in Eisenhüttenstadt sondern auch in anderen Teilen von Brandenburg gibt, wird um den Nachwuchs geworben. Noch bis zum 15. Februar können sich Medizinstudierende für ein Stipendium des Landes Brandenburg bewerben. Dafür verpflichten sie sich, nach ihrer Ausbildung für mindestens fünf Jahre als Arzt in in der Mark zu arbeiten.

Neu ist, dass sich neben Studierenden, die an einer deutschen Universität Medizin studieren, auch junge Leute bewerben können, die für ihr Medizinstudium an einer Hochschule in einem anderen EU-Mitgliedsstaat immatrikuliert sind. Das Stipendium der aktuellen Bewerbungsrunde wird zum Start des diesjährigen Sommersemesters ab 1. April ausgezahlt. Weitere Fördermöglichkeiten finden sich auch auf der Internetseite www.ich-feier-dich-voll.de , der eine gemeinsame Kampagne der Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) und der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg (LKB) zugrunde liegt. Gewonnen werden sollen Ärzte für ländliche Regionen, zu denen auch Eisenhüttenstadt gehört.

Schließlich wurde 2019 ein medizinischen Weiterbildungsnetzwerkes Oder-Spree-Neiße gegründet. Dem Netzwerk der Städte Eisenhüttenstadt und Guben gehören niedergelassene Vertragsärzte der Regionen, das Krankenhaus Eisenhüttenstadt und das Naemi-Wilke-Stift Guben mit ihren ambulanten Einrichtungen an. Zweck des Netzwerkes ist es, in der Region Fachärzte auszubilden, die dann auch dort bleiben.