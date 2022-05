Auch Bäume haben Geburtstag. Allerdings ist nur bei den wenigsten das genaue Pflanzdatum bekannt. Nicht so an der mächtigen und fast noch jugendlich zu nennenden „Friedenseiche“ am Kriegerdenkmal in Kaisermühl. Denn diese war am 2. Mai 1872 – knapp ein Jahr nach dem Ende des Deutsch-Fra...