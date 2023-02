Diese Auseinandersetzung in Eisenhüttenstadt, die sich am Mittwoch am späteren Nachmittag in einem Wohngebiet ereignet hat, endete mit einer Festnahme. Zuvor hatte sich eine gefährliche Situation ergeben, bei der auch ein Messer zum Einsatz kam. Beteiligt waren insgesamt drei Männer

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall, gegen 17. 45 Uhr im Friedensweg. Ein 41-jähriger Mann beschimpfte zunächst einen 32-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus. „Der 32-Jährige versuchte sich der Situation zu entziehen, doch der 41-Jährige folgt ihm“, teilte ein Polizeisprecher mit. Schließlich zog der 41-Jährige ein Messer, das er bei sich führt, und versuchte damit den 32-Jährigen zu attackieren.

Zeuge eilte zur Hilfe und wurde selbst Opfer

Polizisten konnten den 41-Jährigen kurz darauf ausfindig machen und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festnehmen. Der 32-Jährige wurde nicht verletzt. Zur Nationalität der Männer wurden keine Angaben gemacht, auf Nachfrage mitgeteilt, dass dazu noch ermittelt wird.