Sie arbeiten in Gastwirtschaften, im Einzelhandel, in Schulen und zum Teil auch in der Pflege – polnische Staatsbürger. Sie springen da ein, wo Unternehmen und Einrichtungen keine Mitarbeiter aus der Region finden. Doch wer in Eisenhüttenstadt und Umgebung arbeitet, muss ja auch irgendwo wohnen. Gibt es polnische Mieter in Eisenhüttenstadt? Spüren die beiden großen Vermieter einen Zuwachs aus dieser Richtung?

Kaum direkte Zuzüge aus Polen ...