Das Elektro-Auto soll in Zukunft eine größere Rolle spielen. In wenigen Jahren werden sogar nur noch Fahrzeuge mit Elektro-Motor zugelassen. Doch wo können dann zum Beispiel Mieter ihre Autos mit Strom auftanken? Werden flächendeckend Ladesäulen aufgestellt? Was sind die Pläne der großen Vermieter in Eisenhüttenstadt?

Eine Ladesäule im Quartier Friedensweg

Mobilität Stadtwerke GmbH will weiter in Eisenhüttenstadt in Elektro-Mobilität investieren Eisenhüttenstadt Immerhin: eine Ladesäule steht schon, in neuem Wohnquartier Friedensstraße der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). Ein Mieter lädt dort sein Hybridfahrzeug auf. Aber sonst? Richtig drängend ist das Thema aus heutiger Sicht weder für die EWG noch für die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi). Denn von Seiten der Mieter gibt es fast keine Nachfrage.

Markus Röhl, Pressesprecher der EWG, drückt es so aus: „E-Ladesäulen seien kein vermietungsrelevantes Thema in den Gesprächen mit Neumietern und Interessenten. „Eine Nachfrage besteht aktuell nicht“, so Markus Röhl.

Sehr wenige Anfragen von Mietern

Auch bei den Bestandsmietern lässt sich kein Interesse nach einer „Tankmöglichkeit" für ein Elektro-Fahrzeug feststellen. So ist die zweite Ladestelle an der Ladesäule im Quartier Friedensweg noch zu vermieten, erklärt Markus Röhl. Seine Beobachtung: „Es kamen ganz wenige Anfragen von Mietern, die sich um eine Möglichkeit erkundigt haben, wie und wo sie ihre E-Scooter laden könnten."

Sollte allerdings der Bedarf steigen, haben die EWG die Möglichkeit, Ladestationen im Nachgang und in Abstimmung mit den Interessenten (Mieter) zu installieren. Da ist aber auch der Mieter gefragt. „Die Installationskosten müsste jeder Mieter jedoch selbst tragen. Hierfür kann er sogar Fördermittel beantragen“, erklärt Markus Röhl. Die EWG würde auf Antrag die Installationsmöglichkeit prüfen, abstimmen und genehmigen.

Ladekabel wird aus dem Haus verlegt

Was die Nachfrage anlangt, sieht es bei der städtischen Gebäudewirtschaft nicht anders aus. „Wir haben nicht die Nachfrage“, sagt Oliver Funke, Geschäftsführer des städtischen Unternehmens. Derzeit gibt es aus Sicht von Oliver Funke zwei Lösungsmodelle, die aber noch nicht richtig überzeugend sind.

Zum einen ist es möglich, dass ein Mieter das Ladekabel an seinen Mieterzähler anschließt, es durch das Haus nach draußen zum Auto führt. Da die Parkplätze meistens hausnah liegen würden, ist das durchaus eine Möglichkeit.

Die andere Möglichkeit ist teuer, sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter. „Wir haben die Zusagen von der Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH, wenn wir möchten, bauen sie uns eine Säule in ein Gebiet“, erklärt Oliver Funke.

Befürchtung vor Fehlinvestition

Aber momentan lässt sich noch gar nicht absehen, wo Elektro-Autos tatsächlich stehen und versorgt werden müssen. „Womöglich investieren wir da an einer falschen Stelle", so Oliver Funke. Solch eine Ladesäule kostet schnell mehrere tausend Euro.

Darüber hinaus muss sich der Mieter an Kosten beteiligen, wenn er eine Lademöglichkeit haben will. Nicht zuletzt deshalb ist das Kabel, das am Mieterzähler angeschlossen wird, die günstigste Variante. Oliver Funke fürchtet auch, dass die Kosten für den Mieter steigen, wenn noch ein Dritter dazwischen geschaltet wird.

Eine öffentliche Ladesäule in Eisenhüttenstadt

Vorerst können Mieter ihr Fahrzeug an der einzig öffentlichen Ladesäule vor dem Rathaus auftanken. Andere Möglichkeiten gibt es derzeit in Eisenhüttenstadt noch nicht.

Allerdings ist Elektro-Mobilität trotz der neuen Tesla-Fabrik in Grünheide noch ein Nischenprodukt. 334 reine Stromer wurden im vergangenen Jahr im gesamten Landkreis Oder-Spree neu angemeldet. Zwar sind das deutlich mehr als in den Jahren zuvor, aber weit entfernt von den Zulassungszahlen für Benzin- und Diesel-Fahrzeuge. Dafür gibt es ausreichend Tankstellen.