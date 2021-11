Kein Wasser mehr im Neuzeller Klosterteich – jedenfalls im Bereich der Bauminsel. In den vergangenen Tagen ist der Wasserpegel immer weiter gesunken, der Schlammboden ist sichtbar. Die Wasservögel, die sich normalerweise gern in diesem Bereich aufhalten, haben sich verzogen. Doch was ist der Grun...