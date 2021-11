Was machen Trampeltiere mitten in einer Stadt? So zogen fünf Kamele am Mittwoch in Eisenhüttenstadt so manchen verwunderten Blick von Passanten und Autofahrern an der Werkstraße neben dem City Center auf sich.

Seelenruhig grasten sie die Fläche neben dem Denver-Brunnen ab und genossen sichtlich d...