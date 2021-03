Café, Bar, Shake-und-Cocktail-Lounge – während viele Gastronomen angesichts des seit vier Monaten geltenden Öffnungsverbotes um die Zukunft ihrer Lokalitäten bangen, bereiten junge Leute in Eisenhüttenstadt eine Neueröffnung vor. In einer Stadt, die in Sachen Cafés und Bars zweifellos Nachh...