Der Frühsommer beschert uns seit Tagen hochsommerliche Temperaturen, in Frankfurt (Oder) ist der Helenesee gesperrt – und in Müllrose ist das beliebte Strandbad am Westufer des Großen Müllroser Sees nach wie vor geschlossen. Für den Betrieb des Strandbades ist der Pächter des Restaurants „...