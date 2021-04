Wer in Müllrose zum Planeten Saturn reisen möchte, der muss dafür gar nicht allzu viel Zeit einplanen. Und besonders anstrengend ist die Reise – in diesem Fall der Spaziergang – auch nicht. Nur etwas mehr als 600 Schritte sind es, die ein Spaziergänger zurücklegen muss. Wenn er denn an de...