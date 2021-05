Nicht nur die bis zum 16. Mai zu sehende Ausstellung über 60 Jahre Raumfahrt am Markt 1 in Müllrose lockte und lockt Besucher an, sondern auch der Planetenweg. Vom Verein AstroWis organisiert können auf diesem die Planeten des Sonnensytems im Maßstab eins zu einer Milliarde erforscht werden. Nu...