Am Nachmittag des 20.12.2020 wurden Polizisten in den Lilienthalring gerufen. Dort hatte ein 18-Jähriger einen 14 Jahre alten Jugendlichen mit einem Klappmesser bedroht. Die Beamten nahmen sich des Delinquenten an und stellten das Messer sicher. Der junge Mann muss sich nun für das Geschehen verantworten.

Im Ermittlungsverfahren wird auch die Motivation für sein Handeln zu klären sein.