Dass er nicht nüchtern war, war kaum zu übersehen: Am Donnerstag wurde die Polizei gegen 14.50 Uhr alarmiert, dass auf der B246 zwischen Eisenhüttenstadt und Fünfeichen ein Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs ist, sich und andere gefährdete, weil er auch immer wieder in den Gegenverkehr geriet.