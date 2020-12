Am 22.12.2020, gegen 8:40 Uhr, hat eine Kundin eines Discounters in der Frankfurter Straße in Müllrose Ware aus den Regalen entnommen. Anschließend verließ sie den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin, die die Frau aufhalten wollte, wurde von ihr zur Seite gestoßen. Sie blieb unverletzt.

Die Unbekannte soll ca. 45 Jahre alt sein. Sie war mit einem bunten Rock, einer grüne Jacke bekleidet und trug eine Mütze. Die Frau hatte zwei Umhängetaschen bei sich.