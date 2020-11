Die Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln seit Samstagmorgen zu einem Fall von gefährlicher Körperverletzung. Gegen 02:30 Uhr hatte ein 30 Jahre alter Mann wohl ein Haus in der Poststraße in Eisenhüttenstadt aufsuchen wollen. In diesem Moment fuhr jedoch ein anderer Mann mit seinem PKW vor. Anschließend begab sich dieser dann mit einem Schlagwerkzeug zu dem vor dem Haus Stehenden und schlug auf diesen ein.

Identität und Motivation des Täters unklar

Als der Geschädigte zu seinem eigenen Auto flüchtete, wurde er verfolgt und sein Wagen beschädigt. Letztlich konnte er sich trotz seiner erlittenen Verletzungen aber aus der Situation befreien und davonfahren. Die Ermittler sind derzeit nicht nur auf der Suche nach der Identität des Täters, sondern auch nach dessen Motivation. Diese bleibt noch unklar.