Für einen Bewohner der Kirschplantage in Eisenhüttenstadt hat der März alles andere als gut begonnen. Am Montagmorgen war nämlich sein Auto verschwunden. Die Diebe hatten in der Nacht zuvor unbemerkt zuschlagen können. Bei dem Fahrzeug, das auf dem Grundstück stand, handelt es sich nach Angaben der Polizei im einen Opel Combo. Der Schätzwert für den Wagen liegt bei 18.000 Euro.

Nach dem Auto wird nun gefahndet. Hinweise bitte an die Polizei unter 03364 4250.