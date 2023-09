Moderne Technik macht es möglich, dass ein Autodieb in Eisenhüttenstadt gestellt werden konnte und durch die Polizei festgenommen wurde. Er hatte am Mittwoch (20. September) ein Fahrzeug in Berlin gestohlen, aber etwas Wesentliches übersehen, was schließlich dazu führte, dass er verhafte werden konnte.

Der Eigentümer eines Hyundai, dessen Fahrzeug in Berlin gestohlen worden war, konnte das Fahrzeug nämlich orten. Der Dieb war mit dem Auto inzwischen bis Fünfeichen gelangt. Dort wurden alarmierte Polizisten auf das Fahrzeug aufmerksam.

Verfolgungsjagd über mehrere Kilometer

Die Beamten wollten den Fahrer dazu veranlassen, den Hyundai zu stoppen. Doch der Fahrer dachte nicht daran, anzuhalten, gab Gas und versuchte zu entkommen. Es kam zu einer längeren, mehrere Kilometer langen Verfolgungsjagd, die bis nach Eisenhüttenstadt und durch das Stadtgebiet führte.

Mangelnde Ortskenntnis wurde dem Autodieb endgültig zum Verhängnis. Denn vor dem Bahnübergang in der Beeskower Straße bog der Flüchtende rechts ab. Doch der Weg entlang der Bahnschienen ist zumindest für Autofahrer eine Sackgasse.

„Nachdem der PKW dort gegen einen Baum gefahren war, konnte der Fahrer gegen 21:40 Uhr von Polizisten festgenommen werden", teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtet den Verdacht, dass der 35-jährige polnische Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Eine ihm entnommene Blutprobe wird dies letztendlich klären.

Polizisten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Ein Abschleppunternehmen stellte den entwendeten PKW sicher, an dem infolge der Kollision mit dem Baum ein Schaden von ca. 5000 Euro entstanden ist.