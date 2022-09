Dass Alkohol auch aggressiv machen kann, hat nun ein Mann in Eisenhüttenstadt am eigenen Körper erfahren müssen. Er erhielt am Abend des 4. September in seiner Wohnung in der Saarlouiser Straße Besuch von einer Frau (23). Unbekannt war die ihm nicht. Laut Polizei handelte es sich um ihren Ex-Partner. Harmonisch scheinen diese beiden allerdings nicht auseinander gegangen zu sein.