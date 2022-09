Da hatte offensichtlich jemand Lust auf Hochprozentiges und wohl auch auf Ärger. Die Polizei spricht jedenfalls von einem rabiaten Ladendieb, der in Eisenhüttenstadt geschnappt wurde. Der 29-jährige Mann, bei dem es sich laut Polizei um einen polnischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz gehandelt hat, hatte am 13. September einen Supermarkt im City Center besucht. Dort wurde er beim versuchten Ladendiebstahl ertappt. „Bei dem Versuch, vor dem Ladendetektiv zu flüchten, wehrte sich der Mann heftig und verletzte sein Gegenüber leicht“, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion Ost.