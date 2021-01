Nicht gut begonnen hat das neue Jahr für einen 19-jährigen Mann, der aufgrund fehlender Beleuchtung an seinem Fahrrad am 01.01.2021 gegen 01:00 Uhr in der Straße der Republik in Eisenhüttenstadt von der Polizei angehalten wurde.

Bei ihm wurde zudem starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab fast 2 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Anzeige gefertigt.