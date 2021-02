Am 10.02.2021, gegen 17:35 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Eisenhüttenstadt gemeldet. In der Fährstraße war zuvor auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes eine 19-jährige Frau mit ihrem PKW Kia gegen einen PKW VW geprallt. Die 20 Jahre alte Fahrerin des Golfs erlitt einen Schock und musste von Rettungskräften in das nahe gelegene Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden wird mit rund 4.000 Euro angegeben. Beide Autos blieben jedoch fahrbereit.