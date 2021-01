Wie der Polizei am 24.01.2021 angezeigt wurde, sind vom Oderdamm in Fürstenberg 50 Metallzaunpfähle gestohlen worden. Der Zaun dient der Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Ein Teil des Diebesgutes konnte später in der Straße Schöpfwerk entdeckt und sichergestellt werden.

Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln nun zu den Tätern und zum Verbleib der übrigen Zaunpfähle.