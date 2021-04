Die Fahrerin eines PKW Renault fuhr auf der B87 in Richtung Ragow. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie in Höhe der Försterei Ragow gegen 5.50 Uhr erst nach rechts gegen eine Leitplanke und dann nach links gegen einen Baum. Dabei wurde die 60- Jährige schwer verletzt und im Rettungswagen in das Beeskower Krankenhaus gefahren.

Der PKW musste abgeschleppt werden.