In Eisenhüttenstadt und Umgebung schließen die Apotheken am 27. September zwischen 13 und 16 Uhr. Der Grund für die Schließung sind Zukunftssorgen und Ängste. Die Apotheker schließen genau zu einer Rede von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) anlässlich des Deutschen Apothekertags. „Wir bleiben geschlossen, weil Lauterbach uns Antworten schuldet“, heißt es auf Plakaten an verschiedenen Apotheken.

Bemängelt werden vor allem Lieferengpässe und die damit verbundene Mehrarbeit, um Patienten weiterhin versorgen zu können. Ebenso kritisieren Apotheker die gestiegenen Kosten und verlangen dafür eine finanzielle Anpassung.

Diese Apotheken bleiben offen

Solch eine Schließung ist nicht die erste in diesem Jahr. Bereits im Juni wurden die Apotheken bundesweit zum Protest aufgerufen.

Patienten und Kunden mit akuten Problemen müssen sich während der Schließung an den Bereitschaftsdienst wenden. In Eisenhüttenstadt ist das die Punkt-Apotheke in der Fürstenberger Straße 1a. Ebenfalls geöffnet bleibt die Apotheke am Markt in Müllrose.

Ansonsten bleiben die Apotheken in Eisenhüttenstadt geschlossen. lediglich die Sertürner Apotheke machte dazu keine Angaben. Auch in Neuzelle und Brieskow-Finkenheerd bleiben die Apotheken während Lauterbachs Rede zu.