Schmierereien fast flächendeckend an der gerade erst vor wenigen Monaten eröffneten Bahnunterführung, Fäkalien und Urin: Die Empörung über die Zustände an der erst vor wenigen Monaten neu eröffneten Bahnunterführung reißt nicht ab, zumal, so der Eindruck, nichts passiert, außer dass immer...