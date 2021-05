Ein nicht alltäglicher Rettungseinsatz für die Freiwillige Feuerwehr in Eisenhüttenstadt: Mit einem Boot haben die Feuerwehrleute am Pfingsten einen verletzten Touristen zur medizinischen Versorgung transportiert. Wie die Freiwillige Feuerwehr auf ihrer Facebookseite berichtet, war eine Gruppe Wasserwanderer auf der Oder unterwegs. Nördlich des Eisenhüttenstädter Ortsteils Fürstenberg (Oder) legte die Gruppe am Oderufer an.

Beim Herausheben der Kajaks aus dem Wasser verhob sich einer der Ausflügler so heftig, dass er sich kaum noch bewegen und nicht mehr gehen konnte. Ärztliche Hilfe wurde angefordert. Der Rettungswagen konnte die Stelle, an welcher der Verletzte wartete, aber nicht erreichen, denn: Wegen des erhöhten Wasserstandes der Oder sind die Wiesen hinter den Deichanlagen momentan überschwemmt.

Krankentransport auf der Oder

Hilfe kam von der Freiwilligen Feuerwehr. Die Feuerwehrleute fuhren in einem Boot auf der Oder bis zu den Wasserwanderern, luden den Verletzten ins Boot und transportierten ihn auf der Oder ab. Am Bollwerk Fürstenberg legten sie dann an und übergaben den Patienten an den Rettungsdienst.