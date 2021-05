Rohrbruch in der Richard-Sonnenburg-Straße in Groß Lindow – am Mittwoch waren die Anwohner mehrere Stunden ohne Wasser. „Wir beginnen zwischen 6 und 7 Uhr mit unserer Arbeit“, sagt Renate Rebentisch vom Klages-Großhandel für Anglerzubehör. Seit 31 Jahre ist ihre Firma am Markt und so etwa...