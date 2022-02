Die Geflüchtete Hanna Drohantschuk mit ihren Kinder Sofia und Viktor aus der Ukraine warten nach ihrem Grenzübertritt von Schehyni in der Ukraine nach Medyka in Polen vor einem Bus, der sie zu einer Übergangsunterkunft bringt. Auch in Deutschland sind die ersten Ukrainer gestrandet – beispielsweise in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). © Foto: Michael Kappeler/dpa