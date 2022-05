Sarah Connor gibt am 13. Mai ein Konzert in Müllrose.

Das Konzert ist ausverkauft.

Veranstaltungsort ist der Betriebshof der Oderland-Mühlenwerke.

Einlass is ab 18 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr.

Was es für Besucher zu beachten gibt, wo Parkplätze sind und von wo man das Konzert auch noch verfolgen kann, lesen Sie hier.

Etwa 6250 Fans von Sarah Connor werden am Freitag (13. Mai) in Müllrose im Schlaubetal erwartet. So viele Eintrittskarten sind verkauft worden für das Konzert auf dem Betriebshof der Oderland-Mühlenwerke – ein Konzert, mit dem Sarah Connor ihre Sommer-Tour 2022 unter dem Motto „Endlich wieder bei euch!“, welche sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt, startet.

Weitere Fans, die für das ausverkaufte Konzert keine Karten mehr bekommen haben, werden sich auf den Straßen rund um die Mühle und vor allem auf der Seepromenade in Müllrose versammeln, um von dort aus das Konzert zu verfolgen. Wo sollen sie alle parken?

In Müllrose leben mit nicht mal 5000 Einwohnern deutlich weniger Menschen als Konzertbesucher eine Karte haben. Natürlich werden auch viele Müllroser das Konzert, das wegen der Pandemie bereits zweimal verschoben worden war, besuchen. Doch der weitaus größte Teil wird von außerhalb anreisen, und zwar mit dem Auto. Zwar fährt die Regionalbahn RB 36 stündlich von Frankfurt (Oder) und Beeskow aus nach Müllrose, aber für die Rückfahrt nach Hause müssten sich die Fans sehr beeilen: Der letzte und einzige in Frage kommende Triebwagen in Richtung Frankfurt (Oder) fährt um 22.54 Uhr. In Richtung Beeskow startet die letzte Bahn um 23.39 Uhr.

Sonderbusse aus Frankfurt fahren diesmal nicht

Auch einen Sonderverkehr mit Bussen der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) (SVF) zwischen Frankfurt (Oder) und Müllrose – wie er bis 2019 mehrfach bei Konzerten in Müllrose angeboten worden war – wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Konzertveranstalter von der MW Sport GmbH Müllrose hatten zwar bei der SVF angefragt, aber letztlich konnten sich beide Seiten nicht einigen. Die Konzertveranstalter favorisierten die bis 2019 übliche Variante, bei der sich Konzertgäste für die Sonderbusse extra Fahrscheine bei der SVF kaufen mussten. Die SVF dagegen wollte – wie in Großstädten üblich – diesmal eine Lösung mit einem pauschalen Zuschlag auf den Eintrittspreis, sodass alle Eintrittskarten zur Nutzung des Nahverkehrs berechtigt hätten. Das wiederum wollten die Veranstalter nicht – weil aus der Erfahrung der vergangenen Jahre heraus der Anteil jener Leute, die mit den Bussen aus Frankfurt anreisen würden, an der Gesamtzahl der Konzertbesucher deutlich weniger als 10 Prozent betragen würde, sich die Eintrittskarten aber für alle Gäste verteuert hätten.

Die Amtsverwaltung Schlaubetal hat mit Großveranstaltungen in Müllrose jahrelange Erfahrung und auch diesmal ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept erarbeitet. Um eine reibungslose An- und Abreise sowie die öffentliche Sicherheit – Stichwort: Offenhalten von Rettungswegen – gewährleisten zu können, gelten am Freitag und teilweise auch am Sonnabend eine Reihe von Verkehrsbeschränkungen und verkehrsregulierenden Maßnahmen, die vor allem für Anwohner zum Teil erhebliche Einschränkungen mit sich bringen. Beispielsweise gibt es im gesamten Innenstadtbereich temporäre Durchfahrtsverbote, Einbahnstraßenregelungen und Parkverbote.

Fünf große Besucherparkplätze

Für Konzertbesucher werden fünf Besucherparkplätze ausgewiesen und ausgeschildert. Der größte – Besucherparkplatz P 2 – befindet sich auf der Grünflache hinter dem einstigen Hotel „Zur Sonne“, am Kleinen Müllroser See. Dort haben mehrere Hundert Autos Platz, die Zu- und Abfahrt erfolgt über die Schiffbauerstraße, der Fußweg zum Veranstaltungsort ist kurz. Ebenfalls sehr viel Platz bietet der Parkplatz der Amtsverwaltung (P 5) nahe dem Bahnhaltepunkt, Bahnhofstraße 40. Von hier läuft man knapp 20 Minuten zum Mühlenhof. Zusätzlich kann in der gesamten Bahnhofstraße zwischen Seeallee und Amtsverwaltung am rechten Fahrbahnrand (Fahrtrichtung Bahnhaltepunkt) geparkt werden, die gesamte Bahnhofstraße wird dafür zur Einbahnstraße.

Übersicht: In Müllrose werden fünf größere Besucherparkplätze ausgewiesen.

© Foto: Jörn Sandner

Eine größere Zahl von Stellflächen gibt es auch auf dem Besucherparkplatz P 1 – dem Kundenparkplatz der Wohnwelt-Möbel GmbH, Biegener Straße 15. Von dort bis zum Veranstaltungsort sind es knapp 25 Minuten Fußweg. Der Besucherparkplatz P 3 wird auf der Festwiese am Schützenpark (Zufahrt: gegenüber Mixdorfer Straße 7) eingerichtet; Fußweg zum Konzertort: 11 Minuten. Und als Besucherparkplatz P 5 werden die Stellflächen entlang der Jahnstraße (von dort etwa 15 bis 17 Minuten Fußweg) ausgeschildert.

Sperrungen im Zentrum

Für schwerbehinderte Menschen werden die Parkflächen am Markt reserviert. Der Marktplatz selbst wird gesperrt. Im gesamten inneren Stadtgebiet gilt auf den Hauptverkehrsstraßen Höchsttempo 20, im Bereich der Mühle sogar Höchsttempo 10. Die Seegasse und die Fischerstraße im Zentrum werden gesperrt. Die Amtsverwaltung Schlaubetal bittet um Beachtung aller Maßnahmen und kündigt den unterstützenden Einsatz von Polizisten sowie das Abschleppen verbotswidrig abgestellter Fahrzeuge an.