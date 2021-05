Susanne ist 57 Jahre alt und „Neu-Eisenhüttenstädterin“. „Mein Mann und ich sind vor einem Jahr von Berlin hierher gezogen“, schreibt sie. „Wir haben die Ruhe, die vielfältige Natur und die Nähe zu unserem Kleingarten in Hütte gesucht.“

Ihre Leidenschaft ist das Kreative, egal ob das Nähen, Werkeln oder Fotografieren. „Bei mir gibt es fast nichts von der ‚Stange’ und wenn doch, dann zumindest umgeändert.“ Ob Bekleidung oder Mobiliar, alles wird „verstoffwechselt“. Als Teilzeit-Reinigungskraft erwirtschaftet sie das Geld für ihre Hobbys.

Wer sich bewerben möchte, schickt einfach eine Mail an sbb@moz.de. Alles Wichtige zur Aktion gibt es auf einer Themenseite

Sind auch Sie eine „Schöne Brandenburgerin“?

Sie möchten sich bewerben und sind wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) sowie Ihre Telefonnummer an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, sind auch bei der Online-Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene dabei. Dieses Voting beginnt jeweils am 1. Sonntag des Folgemonats um 0 Uhr und endet zwei Wochen später, dann am Sonntag um 24 Uhr. Die Gewinnerin der Monats-Wahl erhält einen 20-Euro-Douglas-Gutschein. Die 12 „Schönsten des Monats“ nehmen zudem an der Wahl zur „Schönsten Brandenburgerin des Jahres“ Anfang 2022 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!