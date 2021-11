Die 20-jährige Vanessa kommt „aus dem wunderschönen Groß Lindow“, schreibt sie. Nach ihrem Abitur im vergangenen Jahr absolviert sie derzeit in Angermünde eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. „Am Wochenende fahre ich meistens wieder nach Hause und verbringe dort die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Diese Balance tut mir sehr gut.“ Zudem tanzt sie seit 11 Jahren beim TSC Finkenheerd und trainiert selbst zwei Gruppen. „Das Tanzen ist meine große Leidenschaft!“

Wer wird die „Schönste Brandenburgerin des Monats“?

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, sind auch bei der Online-Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene dabei. Dieses Voting beginnt jeweils am 1. Sonntag des Folgemonats um 0 Uhr und endet zwei Wochen später, dann am Sonntag um 24 Uhr. Die Gewinnerin der Monats-Wahl erhält einen 20-Euro-Douglas-Gutschein. Die 12 „Schönsten des Monats“ nehmen zudem an der Wahl zur „Schönsten Brandenburgerin des Jahres“ Anfang 2022 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!