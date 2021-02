Fast genau ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass die Schüler und Lehrer der Fünfeichener Grundschule ihr saniertes und umgebautes Dachgeschoss unter einem neu gedeckten Dach hatten in Besitz nehmen sollen. Denn am 10. August 2020 hatte das laufende Schuljahr in Brandenburg begonnen. Und pünktl...