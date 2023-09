Die Kamera durfte nicht fehlen. Immer wieder drückte der Mann im Anzug ab, schaute sich alles genau an und lauschte, was wer zu sagen hatte. Wurde er gegrüßt, nickte er freundlich. Und lächelte. Für Ke Wang aus China war der Besuch in Eisenhüttenstadt mehr als eine kurze Stippvisite.

Für die J...