Potsdam hat gleich fünf, Cottbus drei und Eisenhüttenstadt wie 26 andere Städte in Brandenburg immerhin eine. Und damit gehört das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt zum Kreis von 35 auserwählten Gymnasien und Gesamtschulen im gesamten Land Brandenburg. An diesen 35 Schulen gibt e...