Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Diehloer Straße in Eisenhüttenstadt wurde eine 87-jährige Frau am Sonnabend schwer verletzt.

Der 44-jährige Fahrer eines Zustellerfahrzeugs übersah gegen 15.37 Uhr beim Rückwärtsfahren die hinter dem Fahrzeug befindliche Frau und überrollte diese. Die Rentnerin wurde dabei schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert werden.