Die ehemalige Schule an der Karl-Marx-Straße in Brieskow-Finkenheerd hat einen neuen Mieter. In das nach Schließung der Gesamtschule 2003 zum Bürgerhaus umfunktionierte Gebäude ist der Pflegedienst AWO Care Eisenhüttenstadt eingezogen. Damit nimmt nach der Ortsgruppe der Arbeiter-Wohlfahrt die ...