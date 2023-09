Die Vorgehensweise und die Täterbeschreibung sind ähnlich, der Tatort der gleiche: Seit Juli hat ein unbekannter Mann auf der Insel Frauen sexuell belästigt. Drei Fälle wurden bisher von der Polizei öffentlich gemacht, zuletzt am 24. August. Nun gibt es ein Foto des mutmaßlichen Täters.

Nach Angaben der Polizei ist der Unbekannte ca. 25 bis 35 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und möglicherweise einen drei Tage Bart, eine schlanke Gestalt und eine gepflegte äußere Erscheinung.

Wer kennt diesen Mann und kann Hinweise an die Polizei geben? Er ist dringend tatverdächtigt, auf der Insel in Eisenhüttenstadt Frauen sexuelle belästigt zu haben.

© Foto: Polizei Brandenburg

Drei Taten bisher öffentlich

Nötigung in Eisenhüttenstadt Erneuter Fall von sexueller Belästigung am gleichen Tatort Eisenhüttenstadt „Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, mehrfach im Stadtgebiet von Eisenhüttenstadt Frauen verbal belästigt und in der Folge gegen den Willen der Betroffenen bewusst angefasst und zum Teil sogar geküsst zu haben“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die erste Tat ereignete sich am 20. Juli. Betroffen war eine 38-jährige Frau, die am Vormittag von dem Mann angesprochen worden war, in einer ihr unverständlichen Sprache. Er verfolgte sie und berührte sie unsittlich. Der Mann ließ erst ab, als die Frau sich lautstark bemerkbar machte.

Wer kennt diesen Mann und kann Hinweise an die Polizei geben? Er ist dringend tatverdächtigt, auf der Insel in Eisenhüttenstadt Frauen sexuelle belästigt zu haben.

© Foto: Polizei Brandenburg

Der zweite, angezeigte Fall ereignete sich am 23. August um die Mittagszeit im Bereich der Skateanlage. Betroffen war eine 62-Jährige. Auch sie wurde zunächst in unbekannter Sprache angesprochen. Als sie ein Gespräch ablehnte, wurde sie von dem Mann im Brustbereich berührt.

Einen Tag später wurde eine 32-Jährige sexuell belästigt , als sie über die Fußgängerbrücke in Richtung Inselbad überquerte.

Die Polizei bittet Zeugen, die aufgrund der veröffentlichten Fotos Angaben zur Identität der gesuchten Person, zu dessen Aufenthalt oder zu ähnlich gelagerten Delikten in Eisenhüttenstadt machen können, sich unter der Telefonnummer 03361 5680 oder über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de zu melden.