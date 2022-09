Der Rad- und Fußgängerweg an der Beeskower Straße in Richtung Bahnhof Eisenhüttenstadt ist gut frequentiert. Auch in den Abendstunden. Schließlich verkehren dort spätabends keine Busse mehr und steht oft den Reisenden auch kein Taxi mehr zur Verfügung. Zum anderen gibt es zahlreiche Pendler, ...