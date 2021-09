Wahrscheinlich verschiedene Vorkommnisse in den vergangenen Wochen, wo Menschen in Eisenhüttenstadt von Dächern heruntergeholt werden mussten, hat am Dienstag zu einer erneuten Alarmierung der Feuerwehr geführt. Alarmierungsgrund war die Rettung einer Person aus der Höhe, so hieß es zunächst v...