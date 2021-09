Eine arbeitsreiche Woche liegt hinter der Feuerwehr in Eisenhüttenstadt. Allein am Freitag wurde sie sechsmal alarmiert, die Gesamtzahl der Einsätze in der Woche summiert sich auf 13. Darunter sind auch zwei Einsätze, die sonst eher selten, in dieser Woche aber kurz hintereinander auftraten. In d...