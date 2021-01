Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 12 Richtung Polen ist ein Mensch tödlich verunglückt. Das teilte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg am Freitag mit. Wegen der Bergungsarbeiten, die noch laufen, werde der Verkehr an der Anschlusstelle Müllrose abgeleitet. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt, der Standstreifen blockiert. Die letzte freie Ausfahrt ist die AS Briesen.

Weitere Details zum Unfallhergang, der Ursache und der Identität des Toten seien noch unklar.