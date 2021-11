Es ist gerade mal vier Monate her, da sorgte eine kurzfristige Sperrung der Autobahn A 12 vor dem Grenzübergang nach Polen für ein Verkehrschaos in Eisenhüttenstadt, Neuzelle und weiteren Orten. Sattelschlepper stauten die Bundesstraße B 112 in den Ortslagen zu, standen an mehreren Tagen stu...