ArcelorMittal Eisenhüttenstadt ist nicht nur Mitbegründer, sondern ist seit Anbeginn Hauptsponsor des Stadtfestes in Eisenhüttenstadt. Das Stahlunternehmen nutzt die Gelegenheit, bei den zehntausenden Besuchern für sich zu werben. Auch in diesem Jahr, vom 25. bis 27. August, wird es Aktionen geben, erwartet die Besucher ein buntes Programm.

Es ist auf dem Festgelände nicht zu übersehen und Besuchermagnet: Das Zelt von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt . In diesem Jahr steht das 226 Quadratmeter große Zelt an der Ecke Lindenallee/Beeskower Straße. An allen drei Tagen wird ein buntes Programm für die ganze Familie geboten.

„Motto für unsere Präsentation wird die neue Kampagne ,Bei uns geht's zusammen' sein, mit der wir auf den Zusammenhalt in unserem Werk und der Stadt hinweisen wollen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Zelt ist am Freitag von 17 bis 20 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Fester Bestandteil ist am Sonnabend um 12 Uhr ein „Meet&Greet“ mit der Geschäftsführung, wo die Möglichkeit besteht, mehr über die aktuelle wirtschaftliche Lage zu erfahren.

Bei Mitmachangeboten können Kinder und Jugendliche ihr technisches Geschick beweisen. Beim Familienwettbewerb gilt es, knifflige Fragen zu beantworten. Es warten attraktive Preise.

Natürlich dürfen auch nicht die Werkrundfahrten fehlen samt Besuch des Warmwalzwerkes . Abfahrtszeiten sind am Sonnabend und Sonntag um 10, 11.30, 13, 14.30 und 16 Uhr am Busbahnhof. Karten dafür gibt es am Stadtfestfreitag ab 17 Uhr im Zelt. Der Obolus von einem Euro wird gespendet.

Kinder bis 12 Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen am Sonntag mit dem Kinder-Express durch das Kaltwalzwerk fahren und lernen die Werkfeuerwehr kennen.