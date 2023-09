Nach dem Stadtfest ist vor dem Stadtfest: Und so lautete nach drei Tagen Party Ende August in Eisenhüttenstadt die Frage: Wird es auch 2024 eine Großveranstaltung geben? Bürgermeister Frank Balzer sprach sich grundsätzlich dafür aus, nannte aber Voraussetzungen. So brauche man Sponsoren, um die...