Die Sägespäne sind teilweise noch zu sehen, ebenso die Baumstümpfe – und es sind nicht wenige. In einem Innenhof im II. Wohnkomplex in Eisenhüttenstadt knatterten dieser Tage die Motorsägen und sie haben ganze Arbeit geleistet. War das genehmigt und vor allem: warum mussten gleich so viele, g...